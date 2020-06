Le GSMA lance une série d’événements au format numérique - Mobile World Live

Thrive : tel est le nom de la nouvelle série d’événements numériques que la GSMA vient de présenter, après que l’association réunissant les industriels des télécoms mobiles ait été forcée d’annuler plusieurs salons en raison de la pandémie de Covid-19 (coronavirus).

GSMA Thrive China, première édition de cette série inédite, est organisée du 30 juin au 2 juillet. Les visiteurs virtuels y retrouveront en ligne les classiques proposés dans les grands événements : keynotes, présentations et débats, en plus d’une expo et d’opportunités de réseautage pour les start-ups par le truchement du 5G IN (5G Innovation and Investment Group) de la GSMA .

Dans un communiqué, John Hoffman, le pdg de GSMA Ltd, se réjouit de « proposer un plateau en ligne » capable de « mobiliser le savoir collectif des décideurs et chefs d’industrie de toute la planète » pour aider à élaborer des solutions pertinentes.

« Cet événement, a expliqué John Hoffman, est le premier d’une série d’améliorations captivantes qui vont faire éclore la vision de la GSMA : débrider la puissance de la connectivité afin que prospèrent (to thrive, en Anglais) les gens, l’industrie et la société. »

Le développement de ces événements en ligne intervient suite à l’annulation des grands rendez-vous mondiaux que sont les MWC de Barcelone et Shanghai, en raison de la pandémie de Covid-19.

Panel

Parmi les grands intervenants annoncés pour GSMA Thrive China seront présents Yang Jie (président du directoire de China Mobile), Ke Ruiwen (président du directoire et pdg de China Telecom), Cristiano Amon (président du directoire de Qualcomm), Andrew Penn, (pdg de Telstra), Anna Yip (pdg de SmarTone), Guo Ping (président tournant du directoire d’Huawei), Rachmat Kaimuddin (pdg de Bukalapak) et Mats Granryd (directeur général de la GSMA).

Sur la listes des grands thèmes à traiter figurent l’accélération de la transformation numérique, l’intelligence artificielle (IA), les réponses technologiques à la pandémie de Covid-19, le futur de l’Internet des Objets (IoT), l’innovation et l’investissement dans la 5G et l’ère de la 5G.

5G IN propose pour sa part d’explorer les secteurs de croissance émergents comme les nouvelles infrastructures, l’IA dans les réseaux, la technologie mmWave, l’IoT, la sécurité en 5G et le standard RCS.

Des cours en ligne seront proposés également par la 5G IN Academy, ainsi que des sessions d’échanges entre investisseurs partenaires de 5G IN et start-ups.

Pour en savoir plus sur GSMA Thrive China, cliquez ici