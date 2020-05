L’attractivité du contenu est la clé du développement numérique en Afrique - Mobile World Live

Directeur du GSMA pour l’Afrique subsaharienne, Akinwale Goodluck souligne le besoin de séduire les gens qui sont encore exclus du monde numérique, un grand nombre manifestant encore des réserves quant aux bénéfices d’une connexion au Net.

Lors d’une conférence sur la réduction de la fracture numérique en Afrique organisée par Huawei, Akinwale Goodluck a noté que de nombreuses personnes ne voyaient pas de raisons d’investir dans un forfait comprenant une allocation de données. Persuader ces gens de se connecter pour bénéficier de contenus liés au divertissement reste en particulier « particulièrement difficile ».

« Aujourd’hui, le plus gros problème est de trouver du contenu suffisamment attractif pour que les Africains se connectent », explique M.Goodluck, qui insiste sur la nécessité de développer des partenariats entre opérateurs et autorités afin de promouvoir des sites et des apps qui tiennent compte des différentes langues et franchissent la barrière de l’alphabétisation tout en étant adaptés socialement et économiquement.

Parmi les exemples donnés figure la possibilité de proposer des procédures officielles pour obtenir en ligne des permis de conduire ou enregistrer les naissances.

« Il y a beaucoup de contenu gratuit en ligne, mais il faut payer pour en profiter, remarque Akinwale Goodluck. Et bien que le coût d’accès reste prohibitif, je crois que si le contenu est suffisamment adapté et attractif, les gens se connecteront. »

En plus de la nécessité de convaincre les utilisateurs des bénéfices à tirer du Net, M.Goodluck pointe d’autres problèmes nuisant à la progression du numérique, comme le manque de terminaux bon marché et l’état du déploiement des réseaux dans certaines régions.

Le défaut de connexion des zones rurales est lié en partie à des problèmes économiques, partenariats et solutions d’infrastructures innovantes étant des solutions potentielles.

Si la 5G va « changer la donne » dans la région pour les entreprises, Akinwale Goodluck rappelle que la priorité actuelle reste de continuer à développer les réseaux 4G et d’encourager les gens à s’y connecter.