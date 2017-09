L’Arcep publie une carte détaillée de la couverture mobile en France

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), régulateur français des télécoms, publie depuis le 18 septembre sur le site monreseaumobile.fr une carte très détaillée de la performance des opérateurs.

Les usagers vont pouvoir ainsi avoir une idée de la qualité du service voix et SMS (les données devraient suivre) proposé par Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free, ville par ville et même rue par rue, classés selon quatre niveaux de couverture (très bonne, bonne couverture, limitée, nulle). Une «très bonne couverture » prévoit par exemple qu’il est possible de téléphoner de partout, à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments. Une couverture limitée signifie en revanche une communication à l’extérieur « dans la plupart des cas », mais « probablement pas » à l’intérieur.

Le site vise à transformer en réalité tangible et locale les performances revendiquées par les opérateurs au niveau de l’Hexagone. Ainsi, si Orange couvre 98 % du territoire, seuls 60 % font l’objet d’une très bonne couverture.

« Jusqu’à présent, nous mesurions la qualité de service moyenne, et établissions un classement général, avec Orange en tête, suivi de SFR et Bouygues Telecom, puis de Free, mais l’information était insuffisante et ne correspondait pas au ressenti de la population », a expliqué Sébastien Soriano, Président de l’Arcep, dans Le Monde.

Les données fournies en accès public par l’Arcep sont celle des opérateurs. « Nous souhaitons que se développent des comparateurs de couverture, a continué M.Soriano. Sur certaines zones, parfois Orange couvre, parfois c’est plutôt Free ou Bouygues Telecom. Il n’y a pas de numéro un. »

Le Président de l’Arcep a souligné que « ces cartes vont permettre de poser un diagnostic et stimuler la concurrence et l’investissement par la couverture. »