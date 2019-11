La GSMA explore la viabilité d’un smartphone à 20 dollars

Un groupe de travail réunissant des représentants de la GSMA, d’Orange, Reliance Jio et MTN ont lancé des travaux visant à évaluer la faisabilité d’un smartphone destiné aux pays émergents au prix unitaire de 20 dollars.

Le groupe a adressé une demande d’information (Request for Information, RFI) à des fabricants, avec invitation à remettre leurs offres le 31 décembre et engagement de la GSMA à soutenir le lancement du produit s’il aboutit.

L’effort vise à abaisser le coût d’accès aux smartphones et permettre aux utilisateurs qui ont déjà exploré les bénéfices offerts par les téléphones mobiles basiques de profiter de fonctions et services plus avancés.

Dans son RFI, le groupe de travail explique : « Une initiative de cette nature serait essentielle pour abattre la barrière qui empêche les utilisateurs aux revenus les plus faibles d’accéder à la connectivité mondiale ». L’appareil serait destiné à réduire la fracture numérique dans les pays émergents, en Inde et en Afrique notamment.

Le dossier proposé par les fabricants intéressés doit comprendre une étude portant sur les coûts et les spécifications relatives à des smartphone 3G et 4G, ainsi qu’à un téléphone 4G plus basique. Les propositions doivent être basées sur l’emploi de composants totalement originaux.