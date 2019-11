La FCC donne sa bénédiction à l’union entre T-Mobile et Sprint

Après une étude qui a duré plus d’un an, la Federal Communications Commission (FCC), a donné formellement son feu vert à la fusion de T-Mobile US avec Sprint, en dépit de l’opposition de deux de ses cinq membres.

Dans un communiqué, Ajit Pai, le président de la FCC, explique que le régulateur a conclu que le mariage offre des avantages sérieux, en particulier un renforcement du leadership américain dans la 5G, la perspective de couvrir en totalité les zones rurales et une concurrence accrue.

M.Pai note que les modifications structurelles mises en place par la FCC apaiseront les inquiétudes liées aux prix et à un affaiblissement de la concurrence entre opérateurs.

L’annonce de cette approbation formelle suit le vote du mois dernier au cours duquel les commissaires Jessica Rosenworcel et Geoffrey Starks ont indiqué leur opposition au mariage.

Dans un communiqué récent, Jessica Rosenworcel a répété ses arguments, qualifiant la fusion d’ « ouvertement anticoncurrentielle » et affirmant qu’elle met « fin à l’âge d’or du sans fil qui a apporté au marché des prix bas et des services innovants ».

Jessica Rosenworcel et Geoffrey Starks font partie d’un groupe de politiciens et d’autres critiques qui ont demandé un report du vote de la FCC, le temps de donner au public la possibilité de commenter les conditions imposées par le régulateur et le Département de la Justice en échange de leur approbation.

Sprint et T-Mobile font par ailleurs toujours l’objet d’un procès intenté par 16 avocats généraux décidés à bloquer la fusion. Les audiences doivent débuter le 9 décembre.