La demande de smartphones n’a pas redécollé au premier trimestre

Le marché mondial du smartphone a décliné début 2023 pour un cinquième trimestre consécutif, estime le cabinet d’analyse Canalys. Les baisses de prix et les gros efforts de promotion consentis par les fabricants n’ont pas réussi à relancer une demande affectée par les difficultés économiques.

Dans ses premières estimations pour le premier trimestre 2023, Canalys ne donne pas de chiffres précis mais anticipe une baisse de 12 % des ventes par rapport au premier trimestre 2022.

En dépit d’un léger repli, Samsung reste en tête avec 22 % de parts de marché, un point seulement devant Apple. Xiaomi, Oppo et Vivo suivent avec respectivement 11, 10 % et 8 %.

« Les conditions macroéconomiques locales continuent de nuire aux investissements et aux activités des fabricants dans plusieurs pays, comment l’analyste Sanyam Chaurasia. Bien qu’ils aient réduit leurs prix et lancé d’importantes campagnes de promotion, la demande reste molle, tout spécialement sur le segment de l’entrée de gamme, touché par la forte inflation qui affecte la confiance et les dépenses des consommateurs. »

Tout cela n’est pas totalement une surprise : le déclin du marché a déjà été envisagé par les cabinets d’étude en 2023. Toby Zhu, analyste chez Canalys, remarque toutefois « certains signes de modération » de la tendance au premier trimestre, avec une demande en amélioration pour certains produits dans des créneaux de prix spécifiques.

Toby Zhu souligne par ailleurs que certains fabricants ont fait pendant le trimestre des efforts en matière de planning de production et de commande de composants.