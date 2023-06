La CE veut investir 160 milliards d’euros dans les technologies d’ici 2027

La Commission européenne (CE) demande un effort supplémentaire de 10 milliards d’euros aux gouvernements pour financer un nouveau programme destiné à financer le développement de technologies jugées stratégiques. La CE escompte investir en tout 160 milliards d’euros d’ici 2027.

Dans un communiqué, la CE explique que le nouveau programme intitulé Strategic Technologies for Europe Platform (plateforme des technologies stratégiques pour l’Europe, STEP) s’appuie sur des initiatives existantes, comme le Paquet législatif sur les semi-conducteurs (Chips Act).

Le STEP va se focaliser en particulier sur les technologies « profondes et numériques » : microélectronique, calcul à haute performance, informatique quantique, informatique en nuage (cloud), informatique en périphérie (edge), Intelligence Artificielle (IA), cybersécurité, robotique, 5G, connectivité avancée et Réalité Virtuelle (RV). Les technologies propres (et en particulier l’énergie renouvelable) et les biotechnologies sont également ciblées.

« La plateforme aidera à préserver et à renforcer les chaînes de valeur concernées, à stimuler les investissements dans les matières premières critiques et à remédier aux pénuries de main-d’œuvre et de compétences dans ces secteurs », précise le communiqué.

Un « portail de la souveraineté » doit être créé afin d’« aider les promoteurs de projets et les entreprises à la recherche de financements à trouver les informations pertinentes sur les possibilités de financement au titre des programmes budgétaires de l’UE ».

« Le futur des industries stratégiques devrait être basé en Europe, affirme la présidente de la CE Ursula von der Leyen. Avec le financement existant et avec les 10 milliards supplémentaires que nous avons l’intention d’injecter, nous espérons parvenir jusqu’à 160 milliards d’euros d’investissement dans les années qui viennent. »