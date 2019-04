Intel abandonne la course à la téléphonie 5G

Le fabricant de composants américain Intel jette l’éponge : il ne lancera pas de modems pour smartphones 5G, après avoir conclu qu’il n’y a pas de profits à en retirer. Intel doit par ailleurs passer en revue les opportunités relatives aux modems 4G et 5G destinés aux PC et aux appareils IoT.

Intel affirme qu’il respectera ses engagements avec ses clients pour la fourniture de modems pour smartphones 4G, mais n’entend pas « lancer des produits modems 5G dans le segment smartphone, y compris ceux dont le lancement était prévu originellement en 2020 ».

« La 5G reste une priorité stratégique pour Intel, et nos équipes ont développé un portfolio intéressant de produits sans fil et de propriété intellectuelle, a cependant indiqué le nouveau pdg, Bob Swan. Nous évaluons nos options afin de profiter de la valeur que nous avons créé, dont les opportunités apparues à travers une large gamme de plate-formes orientées donnés et d’appareils dans un monde 5G. »

La décision intervient peu après l’annonce par Qualcomm et Apple d’un accord imprévu destiné à régler leurs vieux contentieux. Les deux ont signé un accord d’exploitation de licence de six ans, ainsi qu’un contrat pluriannuel de fournitures de chipsets qui a très probablement tué les espoirs d’Intel de fournir Apple en puces 5G.

« Les modems ne figurent pas au cœur de l’activité d‘Intel, qui rencontre dans ce secteur des soucis à répétition pour réaliser des profits, gagner des clients et respecter les échéances », explique Anshel Sag, analyste chargé de la mobilité au cabinet Moor Insights and Strategy, à Mobile World Live.

Selon Anshel Sag, une fois que l’unique client d’Intel, Apple, a signé un accord avec Qualcomm, Intel a du choisir entre poursuivre l’effort ou jeter l’éponge. « Ils réaliseront probablement des modems 5G pour les PC et potentiellement pour l’informatique automobile, mais je pense qu’ils finiront par vendre leur activité modem entière à Apple », estime l’analyste.