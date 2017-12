Iliad va prendre le contrôle de l’opérateur irlandais Eir

Un consortium emmené par la société d’investissement privée NJJ du milliardaire français Xavier Niel a décidé d’acquérir une part majoritaire dans l’opérateur irlandais fixe et mobile Eir.

Une fois la transaction bouclée, NJJ disposera de 32,9 % des actions de l’opérateur, tandis qu’Iliad, maison mère de l’opérateur français Free également contrôlée par Xavier Niel, disposera de 31,6 %. Le reste sera détenu par les actuels propriétaire d’Eir, Anchorage Capital Group et Davidson Kempner. Selon un communiqué publié le 20 décembre, la part payée par Iliad s’élèverait à environ 320 millions d’euros.

L’annonce suit une rumeur apparue en septembre selon laquelle NJJ négociait le rachat de l’opérateur. Selon GSMA Intelligence, Eir détenait 22 % de parts du marché irlandais au 3e trimestre, avec un million d’abonnés.

Eir fournit également des services fixes (dont la télévision sur IP) et construit actuellement le plus vaste réseau de fibre du pays.

NJJ espère boucler l’acquisition au premier semestre 2018, après approbation par le régulateur. Une fois le dossier bouclé, le pdg actuel d’Eir, Richard Moat, devrait se retirer. Le nom de son successeur n’est pas encore révélé.

« Eir est un rouage essentiel de l’économie irlandaise et nous avons suivi de près sa transformation ces cinq dernières années à travers l’excellent travail de son équipe, explique Xavier Niel. Nous voulons investir dans le futur de l’Irlande et nous espérons travailler étroitement avec le gouvernement et ComReg (le régulateur) pour garantir que que les habitants auront accès dans tout le pays à un service large bande fixe et mobile super-rapide de classe mondiale. »

Iliad a bouleversé le marché français en 2012 avec le lancement de Free, un opérateur aux tarifs agressifs. Le groupe se prépare à se lancer sur le marché italien, avec pour but de conquérir à terme un quart des parts du marché.