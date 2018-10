Il faudra subventionner les téléphones 5G pour les rendre abordables

Le cabinet d’études Strategy Analytics prédit que les opérateurs américains devront recommencer à subventionner l’achat de terminaux 5G afin de les rendre accessibles aux consommateurs, sous peine de freiner l’adoption de la nouvelle génération de téléphonie mobile.

Dans un nouveau rapport, Strategy Analytics explique que les smartphones 5G seront les plus complexes et les plus coûteux terminaux jamais produits, avec des prix de gros dépassant 750 dollars, soit environ 1 000 dollars ou plus au détail. Ces coûts mettront en outre plus de temps à baisser que par le passé avec la 3G et la 4G, ajoutent les analystes.

Les opérateurs peuvent cependant prendre en charge une partie des coûts de façon à rendre les terminaux plus accessibles sur le marché de masse.

« C’est recourir à la pensée magique que d’espérer que les consommateurs se précipiteront pour acheter des smartphones 5G plus gros et plus chers que n’importe quel appareil acquis par le passé, explique dans un communiqué Ken Hyers, directeur en charge des appareils de technologies émergentes. Une adoption plus lente est une vraie menace à moins que quelqu’un ne fasse le pont avec la 4G. »

Plans de paiement

Pendant des années, les opérateurs américains ont offert des appareils à prix réduit aux clients signant des contrats pluriannuels. Mais cette pratique a décliné à partir de 2016, quand les opérateurs ont abandonné le subventionnement en faveur de paiements étendus sur 18 ou 24 mois.

Mais le prix croissant du haut de gamme 4G a mis la pression sur les consommateurs, et poussé les opérateurs a étendre leurs plans de paiement. AT&T offre ainsi des plans sur 30 et 36 mois. T-Mobile US a également annoncé des plans sur 36 mois sur les appareils haut de gamme incluant les Samsung Galaxy S9 et Note 9, les LG G7 ThinQ et V40 ThinQ et les iPhone XS, XS Max et XR.