Huawei voit sa croissance accélérer en dépit des menaces américaines

Le constructeur chinois Huawei défie la méfiance américaine et les interdictions mises en place dans certains pays en présentant un CA plus élevé que prévu pour les deux premiers mois de l’année.

Ren Zhengfei, pdg et fondateur de Huawei, a expliqué dans un discours prononcé à Moscou que le chiffre d’affaires en janvier et février était en hausse de 35,8 % par rapport à la même période de 2018. Le discours a été publié sur le forum interne de la société et partagé avec Mobile World Live.

Cette forte croissance, note Ren Zhengfei, « témoigne des efforts accomplis par tous (…) La société est plus unie (…) et n’a pas peur des difficultés ».

Le CA en 2018 a augmenté de 21 % par rapport à 2017 pour atteindre 108,5 milliards de dollars et devrait croître de 15 % en 2019, soit un rythme identique à celui de 2017.

Il y a un mois, Huawei a revendiqué la signature de plus de 30 contrats 5G et la livraison de plus de 40 000 stations de base compatibles. Un porte-parole a précisé qu’il n’existait pas de chiffres plus récents.