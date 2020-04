Free Mobile chercher à prolonger ses accords d’itinérance avec Orange

L’Arcep, régulateur français des télécoms, réfléchit à la demande de Free Mobile de prolonger de deux ans son accord d’itinérance avec Orange.

Dans un communiqué, l’Arcep explique que Free Mobile justifie le besoin d’étendre l’accord touchant aux réseaux 2G et 3G par l’ « impossibilité (pour l’opérateur) de rattraper le standard de couverture du marché qui a nettement augmenté avec l’accord de mutualisation Crozon (accord de mutualisation entre SFR et Bouygues signé en janvier 2014 NDLR) et les obligations New Deal (engagements pris en 2018 par les opérateurs pour accélérer la couverture des territoires NDLR) malgré « un déploiement très volontariste. »

Free demande une prolongation de deux ans à compter du 31 décembre 2020. En cas d’approbation, les clients de Free Mobile disposeraient de performances de téléchargement en itinérance plafonnées à 384 kb/s. Une autorisation serait également assortie d’une « absence d’augmentation de la capacité des liens d’interconnexion entre le cœur de réseau de Free Mobile et celui d’Orange pour l’écoulement du trafic total en itinérance. »

Entré sur le marché français en 2011, Free a signé un accord d’itinérance avec Orange afin de lancer ses services en 2012 tout en construisant son propre réseau.