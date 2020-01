Ericsson veut ouvrir un site de R&D sur la 5G en France

L’équipementier suédois Ericsson vient d’annoncer l’ouverture en France d’un centre de R&D destiné à booster le développement de logiciels 5G et à capitaliser sur les futurs lancements commerciaux en Europe cette année.

Dans un communiqué, Ericsson explique que vu l’élan actuel dans le déploiement de la 5G, « la proximité avec le client est particulièrement importante ». Plus de 300 personnes seront employées sur le nouveau site, dont l’ouverture est prévue ces prochains mois près de locaux Ericsson situés dans la région parisienne.

La nouvelle intervient après l’annonce en 2019 d’un investissement de 52,5 millions de dollars dans une usine de 25 000 m² en Estonie.

Ericsson emploie aujourd’hui 15 000 ingénieurs en Europe, répartis dans 18 centres de R&D en Finlande, Allemagne, Hongrie, République d’Irlande, Italie, Pologne, Espagne et Suède. Ces installations rassemblent 60 % des équipes de R&D d’Ericsson de part le monde.

« Nous reconnaissons l’importance économique et technologique du marché français et l’influence du pays en Europe, justifie Fredrik Jejdling, vice-président exécutif et directeur des activités réseaux. Le riche écosystème technologique et les compétences clé présents en France sont propices à l’édification de la 5G à travers l’implantation d’une R&D forte dans le pays. »