En Inde, Paytm investit 500 millions de dollars pour muscler ses activités bancaires

La société indienne de services financiers sur mobile Paytm annonce qu’elle va dépenser un demi-milliard de dollars pour étoffer dans les régions les plus pauvres la présence de ses « banques de paiement », un concept indien d’établissements centrés autour de services bancaires de base, excluant prêts et crédits.

Paytm, qui a lancé ses premiers services dans quelques régions en mai, annonce dans un blog le démarrage de ses services à travers tout le pays. Le prestataire précise que l’investissement sera utilisé pour créer des centres de services clients.

Ces nouveaux sites doivent aider les consommateurs à collationner et soumettre les données requises pour l’ouverture d’un compte, et s’assurer que Paytm satisfait bien à la régulation. A travers ses banques de paiement, Paytm veut réduire l’exclusion financière en Inde et amener ainsi 500 millions de personnes à participer plus activement au développement économique.

« L’Inde est à la veille d’une révolution financière », proclame Vijay Shekhar Sharma, le fondateur et pdg de Paytm, ajoutant que l’accès aux services financiers proposés va aider à créer des emplois.

Les banques de paiement Paytm proposent des comptes épargne et d’autres services traditionnels. Pendant les quatre mois qui ont suivi leur lancement, elles ont attiré 10 millions de clients.

A noter que le groupe One97 Communications, maison mère de Paytm, gère également sous la même marque l’un des plus gros sites de commerce électronique du pays.