En Afrique, des opérateurs s’unissent avec l’ONU contre le Covid-19 - Mobile World Live

MTN, Vodacom, Airtel Africa et Orange soutiennent collectivement la plate-forme de l’ONU mise en place en Afrique pour transmettre les informations concernant la pandémie de Covid-19 (coronavirus) entre les autorités et plus de 600 millions d’utilisateurs de mobiles.

La Plate-forme africaine d’information sur les communications pour la santé et l’action économique (en Anglais : Africa Communication and Information Platform (Acip) for Health and Economic Action) est une initiative lancée par la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (Uneca) et doit démarrer dans 36 pays du continent, la liste étant destinée à s’allonger par la suite au rythme des signatures gouvernementales.

Lors du lancement du service, l’Uneca a expliqué qu’il était destiné à établir une liaison dans les deux sens entre les citoyens et les autorités de santé. Selon l’Uneca, l’Acip devrait pouvoir toucher 80 % des utilisateurs de mobiles en Afrique, entièrement gratuitement.

Rob Shuter, pdg du groupe MTN, a indiqué que les opérateurs s’étaient mis d’accord pour renoncer à tarifer les liaisons liées au service, « vu que bien des gens qui luttent contre la pandémie dans certaines régions rurales ont de grandes chances de se trouver dépourvus de crédits. » Il a ajouté que MTN et ses concurrents s’entendaient pour faire de l’initiative une affaire de « collaboration et de coopération ».

L’un des principaux objectifs de la plate-forme est de collecter des informations de santé envoyées par les individus permettant aux autorités d’identifier des foyers possibles de contagion. L’Acip doit également fournir conseil et soutien à ceux qui sont affectés.

Houlin Zhao, secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications (UIT), a encouragé les régulateurs africains à soutenir la plate-forme, notant que l’intelligence artificielle et la big data se trouvent au cœur de l’initiative.

Parmi les autres sociétés et organisations impliquées dans l’Acip figurent Safaricom, Smart Africa, l’Union Africaine (UA), la Banque Mondiale et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).