Donald Trump annule les taxes d’importation sur les téléphones

Washington a annoncé que les téléphones mobiles ne seraient pas inclus dans liste des produits frappés par la surtaxe qui doit frapper une nouvelle série de produits chinois le 1er septembre, soulageant temporairement Apple et d’autres sociétés du secteur tech.

L’Office of the United States Trade Representative a précisé que la perception des nouveaux droits touchant les téléphones mobiles, les laptops, les consoles de jeu, les écrans d’ordinateur et certains jouets sera repoussée au 15 décembre. L’organisme a ajouté que d’autres produits non spécifiés seront retirés de la liste pour des raisons de santé et de sécurité publique.

Dans une vidéo publiée par CNBC, le président Trump explique : « Nous faisons ça pour la saison de Noël, au cas où les surtaxes auraient un impact sur les consommateurs américains. »

Le 4e trimestre est particulièrement important pour les sociétés du secteur tech.

Les États-Unis n’en prévoient pas moins d’appliquer une surtaxe de 10 % sur 300 milliards de dollars de produits chinois à partir du 1er septembre – smartwatches, bracelets fitness et smart speakers font partie du lot.

Apple, qui éprouve des difficultés à relancer les ventes de son iPhone, fait partie des entreprises qui ont demandé au gouvernement de renoncer à des surtaxes sur les produits techs venus de Chine.