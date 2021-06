Deutche Telekom réussit une première en Voice over New Radio - Mobile World Live

Deutsche Telekom a fait équipe avec d’autres poids lourds de l’industrie mobile pour procéder au premier appel vocal 5G en mode Voice over New Radio (VoNR) sur un réseau fourni par plusieurs équipementiers, un pas important vers la commercialisation de services audio plus avancés que ceux offerts par l’actuel mode VoLTE (Voice over LTE).

L’opérateur allemand précise qu’il a travaillé avec les équipementiers Nokia et Ericsson, le fabricant de composants Qualcomm et les spécialistes du smartphone Samsung et Xiaomi pour procéder à l’appel dans le cadre d’un essai mené à Varsovie.

Les recherches conjointes ont permis par ailleurs de vérifier la possibilité de transmettre la voix sur un réseau 5G standalone (SA) en parallèle avec la transmission de données.

Deutsche Telekom explique que les réseaux SA 5G basés sur le cloud permettront aux opérateurs d’offrir des services vocaux de meilleure qualité en se passant de la LTE (VoLTE) comme base.

La technologie VoNR devrait jouer un rôle majeur dans l’audio lié à la vidéoconférence, la Réalité Virtuelle et la Réalité Augmentée.

Alex Choi, SVP stratégie et innovation de Deutsche Telekom, estime que les appels de haute qualité et sans interruptions seront un « must » à l’ère de la 5G.

« L’ajout de la VoNR 5G peut être un facteur de différenciation pour les applications immersives de prochaine génération qui intègrent la transmission de données rapide avec l’audio de haute définition », a expliqué le cadre de Deutsche Telekom.

Pour l’essai, Ericsson a fourni le cœur de réseau 5G intégré, Nokia le système IP multimédia, Xiaomi et Samsung des téléphones et Qualcomm la plate-forme de test pour mobiles.