Des politiciens américains veulent financer une riposte à Huawei

Un groupe de sénateurs américains veut faire voter un nouveau texte qui permettrait à Washington d’injecter plus d’un milliard de dollars dans le développement de matériel occidental afin de lutter contre la domination perçue d’Huawei sur le marché 5G.

Dans un communiqué, le sénateur Mark Warner, un des parrains de la proposition, souligne les objectifs principaux du texte intitulé Strategic Allied Telecommunications Act (SATA), affirmant que le pays doit « réaffirmer le leadership américain et occidental en encourageant une concurrence avec Huawei qui capitalise sur les avantages des logiciels développés aux États-Unis. »

Les sénateurs affirment qu’Huawei a été « richement subventionné par le gouvernement chinois », ce qui a aidé l’équipementier à devenir un leader commercial du secteur 5G.

Le SATA propose que la Federal Communication Commission, le régulateur américain, provisionne au moins 750 millions de dollars, soit 5 % des revenus annuels tirés de la vente de spectre aux enchères, pour créer un fonds de R&D, appuyant des technologies logicielles de type O-RAN (Open-Radio Access Network) basées des architectures ouvertes.

Le SATA permettrait en outre de mobiliser 500 millions de dollars sur 10 ans afin de travailler avec des partenaires étrangers pour « accélérer l’adoption à l’échelle mondiale d’équipements sûrs et dignes de confiance ».

Parmi les autres propositions figure un plan de transition qui permettrait aux opérateurs d’acquérir de nouveaux équipements compatibles O-RAN, étendrait l’influence américaine dans la définition de standards internationaux et offrirait de nouveaux débouchés aux équipementiers en favorisant l’harmonisation des nouvelles allocations de spectre avec des partenaires partout où cela serait possible.

« Chaque mois d’inaction des États-Unis contribue à faire d’Huawei le fournisseur mondial de 5G le moins cher, le plus réactif et le plus présent, tandis qu’entreprises et travailleurs américains et occidentaux perdent parts de marché et emplois, assure Mark Warner. Il est impératif que le Congrès relève les défis complexes de sécurité et de compétitivité posés par les sociétés de télécommunications chinoises. »