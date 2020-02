De grands opérateurs visent la stratosphère avec l’Alliance HAPS

Plusieurs opérateurs et équipementiers de grande envergure ont choisi d’unir leurs forces avec celles d’Alphabet/Google et de deux filiales de SoftBank, Loon et HAPSMobile, pour former l’Alliance HAPS (High Altitude Pseudo Satellites, ou, au choix, Platform Stations) qui vise à accélérer la construction d’une infrastructure de réseau à très haute altitude (plus de 20 km) basée sur des ballons stratosphériques.

Bharti Airtel, China Telecom, Deutsche Telekom, Telefonica, Ericsson et Nokia soutiennent l’initiative, basée sur une collaboration antérieure entre Loon et HAPS Mobile annoncée en avril 2019.

Le groupe aérospatial Airbus Defence and Space et le fournisseur de services satellitaires Intelsat font également partie des membres.

Les associés ambitionnent d’accélérer le développement et l’adoption d’un réseau HAPS en travaillant à l’unification de standards, à la mise en place de procédures d’interopérabilité et de politiques de régulation aux seins des industries des télécoms et de l’espace. Le groupe doit également faire pression sur les régulateurs afin d’harmoniser l’allocation mondiale de spectre destiné aux services HAPS.

Les opérateurs ambitionnent d’utiliser le HAPS pour connecter les régions difficiles d’accès et réduire ainsi la fracture numérique.