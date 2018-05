BitPesa cherche des partenaires pour grandir en Asie

18 MAY 2018

La société de transferts de fonds BitPesa, basée en Afrique, publie un plan visant à développer des partenariats en Asie afin de profiter du boom des échanges d’argent liquide entre les deux continents, selon la Nikkei Asian Review.

Dans une interview au magazine, Elizabeth Rossiello, pdg de BitPesa, souligne que le but de sa société est de tirer avantage de la proportion croissante dans son activité des échanges entre Afrique et Asie, alors que la société avait d’abord misé sur les transferts en Europe et Afrique.

BitPesa fait appel à la technologie blockchain pour sécuriser les paiements internationaux, une méthode qui, selon la société, permet de baisser les coûts et d’accélérer les transferts et les transactions commerciales.

Depuis son lancement en 2013, BitPesa a connu une expansion rapide et a racheté en février TransferZero, un service de transferts de liquidités licencié par la Banque d’Espagne, afin d’étendre plus encore ses activités.

Le siège de BitPesa est installé au Kenya, avec des bureaux au Nigeria et au Sénégal. La société dispose également de personnel au Royaume-Uni et au Luxembourg, et travaille avec des entreprises internationales opérant, ou entretenant des relations, en Afrique.

BitPesa fournit également des solutions clé en main pour les banques et les opérateurs mobiles en Afrique, notamment au Nigeria, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Sénégal et en République Démocratique du Congo.