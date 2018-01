Bharti Airtel reçoit le feu vert pour le rachat de Tigo Rwanda

Les autorités de régulations rwandaises autorisent Bharti Airtel à faire l’acquisition de Tigo Rwanda auprès de Millicom, alors que le groupe indien cherche à consolider et restructurer ses activités en Afrique.

Dans un communiqué annonçant la transaction, Airtel a indiqué que l’entité résultant de la fusion de Tigo avec ses propres activités proposera des services voix et données, une itinérance mondiale et des services de banque mobile. Le rachat va ramener le nombre d’opérateurs au Rwanda de 4 à 3, la nouvelle entité prenant la tête du marché. Airtel détient en effet 13 % de parts et Tigo 34 %. Selon GSMA Intelligence, MTN disposait fin 2017 d’environ 40 % et KT Rwanda Networks de 8 %.

Millicom a annoncé l’accord de fusion en décembre 2017. Sunni Mittal, président de Bharti Airtel, avait alors décrit l’opération comme un pas important pour devenir un « challenger fort et profitable ». L’acquisition est un des éléments d’un plan de plus grande envergure qui doit permettre à toutes les filiales africaines de Bharti Airtel de retrouver des marges positives et de dégager des liquidités en 2018.

Si les deux opérateurs réunis vont dominer en parts de marché, ils ne pointeront qu’à la deuxième place en termes de chiffre d’affaires, souligne cependant l’Economic Times. Le journal note tout de même que l’entité nouvelle disposera des plus gros réseaux de vente et de distribution.

Le CA total de Bharti Airtel en Afrique a atteint 783 millions de dollars pour le 3e trimestre fiscal 2017 (correspondant au 4e trimestre calendaire), soit une augmentation de 5,1 % par rapport à la même période de 2016. Le nombre d’abonnés sur le continent a grimpé lui de 4,7 %, à 84,1 millions.