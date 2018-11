Amazon dévoile un plan IoT dans les 3,5 GHz

Le géant du commerce en ligne Amazon annonce qu’il travaille avec un trio de partenaires au lancement d’un réseau privé LTE basé sur le cloud, projet qui pourrait faire partie d’un plan global destiné à le positionner comme un acteur clé sur le marché émergent des 3,5 GHz.

Développé en collaboration avec Athonet, Federated Wireless et Ruckus Networks afin de tirer avantage de la bande partagée des 3,5 GHz aux États-Unis, la nouvelle offre envisagée par Amazon est destinée à soutenir le déploiement rapide d’applications IoT industrielles comme la surveillance en temps réel, les compteurs intelligents et la sécurité.

La solution intègre le contrôleur de spectre de Federated Wireless afin de donner accès la bande de fréquence, les points d’accès LTE intérieurs de Ruckus Networks, un réseau privé signé Athonet et la plate-forme cloud IoT d’Amazon.

Les quatre associés ciblent apparemment une vaste clientèle incluant les développeurs, les éditeurs de logiciels indépendants, le secteur public, les entreprises et même les opérateurs de télécom désireux de profiter rapidement et à peu de frais d’un réseau privé.

Concurrence

L’intérêt pour la bande des 3,5 GHz ne cesse de monter aux États-Unis en attendant le déploiement commercial prévu cette année de solutions proposées par des opérateurs majeurs comme AT&T, Verizon, Comcast, Charter Communications et Altice USA, tousa actuellement en phase de tests. Il semble cependant que le plan d’Amazon soit particulièrement ambitieux

Selon le site IEEE Spectrum, Amazon se cacherait derrière une demande d’essai envoyée à la Federal Communications Commission par une société appelée Chrome Enterprises. Cette dernière souhaite tester jusqu’à 150 émetteurs fixes et jusqu’à 300 unités mobiles dans trois sites différents de Californie.

La demande frappe par son échelle inhabituelle. Les tests présentés par les autres opérateurs impliquent seulement en effet des dizaines d’appareils et émetteurs en même temps. Une exception, cependant : Charter a reçu l’autorisation de tester jusqu’à 100 émetteurs fixes et 500 terminaux fixes et mobiles à Centennial, au Colorado.