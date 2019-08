Altice USA augmente sa couverture virtuelle grâce à AT&T

L’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) Altice USA a passé un accord national d’itinérance avec AT&T. Il compte ainsi couvrir des lacunes dans sa couverture avant de lancer une nouvelle offre mobile appuyée sur un accord avec Sprint dans les prochains mois.

Lors d’un échange téléphonique avec des investisseurs, le pdg Dexter Goei a révélé également que sa société avait signé des accords d’itinérance internationaux avec plusieurs partenaires dont le nom n’a pas été divulgué.

Selon Dexter Goei, l’accord avec AT&T permettra de boucher les trous aux marges du réseau Sprint afin d’assurer une couverture nationale à 99 %, tandis que les autres partenariats doivent étendre la portée des services outremer.

Le pdg a encore précisé qu’Altice USA avait récemment terminé les tests de son réseau et offrait des services à ses employés en attendant le lancement commercial prévu dans le courant de ce trimestre.

M.Goei a refusé de confirmer que le tarif de 25 dollars qui serait actuellement proposé aux employés sera étendu aux consommateurs, tout en réaffirmant sa volonté de proposer des prix bas à ses clients.

M.Goei a confirmé que l’accord de MVNO avec Sprint continuera après la fusion envisagée avec T-Mobile US et qu’il inclut la fourniture de services 5G. Mais le pdg n’a pas écarté la possibilité qu’Altice USA puisse faire équipe avec Dish Network, qui doit prendre la place de Sprint comme 4e opérateur américain « le moment venu et si cela fait sens ».