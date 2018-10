Altice Portugal envisage les services financiers

La filiale portugaise du groupe Altice a apparemment entamé des discussions avec deux banques en vue d’offrir l’an prochain une nouvelle génération de services financiers sur mobile.

« Nous tentons de nous diversifier car les opérateurs d’aujourd’hui ne sont plus les mêmes qu’il y a 10 ou 15 ans, explique Alexandre Fonseca, pdg d’Altice Portugal, à Reuters. Les compagnies de télécoms doivent offrir aujourd’hui une large gamme de produits et services au client. Nous allons continuer à travailler pour améliorer nos services et innover, pas seulement dans nos offres traditionnelles mais des secteurs où nous sommes moins connus. »

M.Fonseca ajoute que les plans d’Altice Europe visant à créer une banque numérique, évoqués l’an passé, sont en stand-by pour le moment, ce qui ne doit pas empêcher la branche portugaise d’avancer sur ses propres services financiers.

A l’époque où la nouvelle banque a été évoquée, elle portait le nom d’Alticebank, en adéquation avec la politique du groupe destinée à mieux faire reconnaître la marque mondialement.

Un lancement dans le secteur bancaire français verrait Altice entrer en compétition directe avec Orange, qui lancé Orange Bank en novembre 2017.