Airtel rachète Millicom Rwanda

L’opérateur Millicom a annoncé la vente à Bharti Airtel de ses activités au Rwanda, après que le groupe indien ait réitéré son intention de rester en Afrique de l’Est.

« Airtel entreprend une démarche proactive en Afrique pour consolider et réaligner la structure du marché dans les derniers pays où ses activités sont encore en retard à cause d’une part de marché trop faible ou la présence d’un trop grand nombre d’opérateurs, explique un communiqué signé par Sunil Bharti Mittal, président du groupe indien. Airtel et Tigo (la marque africaine de Millicom NDLR) ont déjà fusionné leurs activités pour créer une entité forte et viable au Ghana. Aujourd’hui, Airtel accompli un nouveau pas important en acquérant Tigo Rwanda afin de donner naissance à un challenger fort et profitable dans un marché à deux joueurs. »

« Nous nous engageons sur la viabilité à long termes de nos activités dans deux autres pays, le Kenya et la Tanzanie, afin d’assurer qu’en 2018 nos 15 filiales en Afrique dégageront des marges positives et des liquidités dans le cadre d’un Airtel Africa sain et profitable », continue M.Mittal.

Rumeurs

Cette annonce intervient quelques jours après que M.Mittal ait regretté publiquement l’ entrée « précipitée » de son groupe sur le marché africain. Après avoir acheté les actifs de Zain, Airtel s’était trouvé incapable de les rendre profitables.

Récemment, des bruits ont couru selon lesquels Airtel cherchait à quitter certains pays, notamment le Rwanda, le Kenya et la Tanzanie. Le rachat au Rwanda, la confirmation d’un engagement pérenne d’Airtel en Tanzanie et l’attitude de Tigo apparemment favorable à la vente laisse penser qu’un accord dans ce dernier pays fait partie des possibilités.