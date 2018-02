4G et 5G assureront l’essentiel des connexions en 2025

La migration vers les réseaux 4G et 5G va s’accélérer encore dans les prochaines années, la 4G assurant selon les prévisions 53 % des connexions dans le monde en 2025, contre 29 % en 2017. Le nouveau rapport de la GSMA sur l’économie du mobile ajoute que les réseaux 5G assureront déjà quant à eux 14 % des connexions, dans la foulée des premiers lancements de réseaux commerciaux cette année.

« Avec le lancement imminent des premiers réseaux 5G, nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère du mobile, tandis que l’Internet des objets (IoT) se propose de transformer encore la façon dont nous vivons et travaillons », explique Mats Granryd, directeur général de la GSMA.

« Alors que l’industrie du mobile entre dans l’ère de la 5G, le besoin de politiques favorisant l’investissement et l’innovation ainsi que de régimes de régulation modernisés n’a jamais été plus grand, ajoute M.Granryd. Une régulation simplifiée et des développements dans les trois secteurs principaux du spectre, des infrastructures et de l’économie sont les clés qui permettront à la 5G d’atteindre son plein potentiel au profit des consommateurs, de la société et de l’industrie. »

Le nouveau rapport explique notamment que le développement de l’IoT va profiter du nombre croissant de maisons, bâtiments et autres entreprises « intelligents ». GSMA Intelligence prédit que le nombre de connexions à l’IoT (cellulaire et non-cellulaire) atteindra 25 milliards en 2025, soit trois fois plus qu’en 2017.

A ce jour, 23 opérateurs mobiles ont lancé dans le monde 38 réseaux IoT mobiles basés sur les standards NB-IoT et LTE-M.

GSMA Intelligence souligne par ailleurs que le nombre des abonnés à la téléphonie mobile a passé le cap des 5 milliards l’an passé. 900 millions d’autres devraient les rejoindre d’ici 2025. 71 % de la population mondiale sera alors connectée.

La croissance sur la période viendra des pays en développement, principalement le Bangladesh, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et le Pakistan, ainsi que de pays d’Afrique subsaharienne et d’Amérique latine. L’étude conclut qu’en 2025, 5 milliards d’abonnés utiliseront leur mobile pour accéder à l’Internet, contre 3,3 en 2017.