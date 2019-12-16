弃用华为，Telenor携手爱立信共建5G

Telenor决定由爱立信来部署其在挪威的5G RAN网络， 在对几大主要供应商的下一代技术能力进行深入评估后，Telenor决定减少此前与华为在LTE基础设施方面的合作。

Telenor在一份声明中表示，该公司预计需要四到五年方可全面实现网络现代化。在过渡期间，该公司将继续与华为合作来维持4G网络，并在该国的一些其他地方进行5G的升级。

华为是Telenor公司在挪威唯一的4G RAN网络供应商。

这种模式能够确保挪威消费者“获得最佳的用户体验，在现代化的进程中可以继续享用快速可靠的移动网络”。Telenor计划将于2020年在挪威发布5G。

Telenor 首席执行官Sigve Brekke解释称，该公司已经在技术质量、创新能力和安全性等方面对供应商能力进行了深入的审核。“基于综合性和整体性的评估，我们已经决定在挪威的此次重大技术转换中引入新的合作伙伴”。

华为曾遭指控称其设备可被中国政府用于间谍行为而面临着全球性的压力，挪威的这项决定对华为来说无疑是另一记重拳。

背负的这些指控已经使华为无法参与到美国和澳大利亚的5G部署中，是否还可以进入包括德国在内的主要欧洲市场目前还是一个问号。