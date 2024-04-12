苹果宣布即将推出的允许二手配件用于修理iPhone手机的举措，此举是在改善用户获得安全和实惠的维修方面的一步。

该公司表示，部分机型将提供二手零件维修，并由有能力的用户和独立第三方进行。组件预计将在今年晚些时候开始销售。

初期的组件将包括用于面部和触摸ID生物的识别传感器，虽然公司解释目前“配对”政策将确认部件是否为正品，并且将保留设备中硬件的历史记录。

它表示，配对是“维护隐私、安全性和iPhone的安全“。苹果补充道为了部件再使用的同时维护安全性，其团队用了两年时间进行开发。

全部维修历史将被存储在设备里，并且记录任何维修是使用新的还是二手部件。

在另一项据说是为了简化维修流程的举措中，苹果宣布，除非更换逻辑电路板，否则维修设备在订购零部件时将不再需要提供序列号。

该公司于2022年在美国推出了iPhone自我维修服务，然后扩展到全球其他国家 。在截止4月11日更新，该计划支持33个国家和其他区域的40款苹果产品。

苹果推出该计划是在其几个主要市场的政府当局公开批评其维修政策之际，同时考虑如何解决每年产生的堆积如山的电子垃圾。

在通常宣称是帮助用户更长时间地享受使用设备的政策中，包括三星和谷歌在内的其他制造商也推出了类似的维修计划。