卫星巨头维亚萨特（Viasat）总裁Guru Gowrappan预示，由空间连接将提供独特的机会，这是因为该公司在以70亿美元收购了国际海事卫星组织（Inmarsat）后正式在英国开设新的总部。

在一份声明中，维亚萨特解释道，新总部将有助于公司更好地服务其移动化和政府客户群的雄心壮志。

这家前美国公司在去年五月达成收购英国竞争对手Inmarsat的协议。

在庆祝新总部开幕的活动中，Gowrappan谈到整个空间领域，表示它是一个无可匹敌的合作伙伴生态系统，正在改变世界的连接方式，“为创新开启了令人振奋的商业机会和繁荣的未来”。

在活动期间，维亚萨特的多位高管重点介绍了与Inmarsat投资数十亿美金后正在寻求的一些商业机会，包括直接对设备、空对空轨道通信以及对海事、航空和政府部门客户的支持。

位于伦敦市中心的新英国场地现在是维亚萨特网络运行中心和卫星控制中心的所在地，为公司全球业务提供卫星、网络和网络安全功能。还将利用此地与合作伙伴合作推动物联网（IoT）解决方案和直接对设备服务的部署。

Gowrappan解释说，公司之所以选择英国作为总部，是因为它相信英国将在其增长的轨迹中发挥至关重要作用，有助于在“全球1080亿美元”的市场释放商业移动和政府通信的机会。

他还补充说，公司积极参与“制定可持续轨道环境的政策，并确保公平获得太空的珍贵资源”。

英国政府太空大臣Andrew Griffith也在活动中发表讲话，他表示，维亚萨特决定落户英国证明了“我们国家作为全球太空枢纽的声誉日益增长，创新可以兴盛、业务可以蓬勃发展”。