针对有说法称总部位于台湾的富士康公司在中国大陆的经营面临着税务稽查和用地稽查与政治因素相关，中国政府对此持淡化态度，一位中国政府官员告诉彭博社称，对富士康的稽查是标准的执法行动。

彭博社报道称，北京国台办发言人朱凤莲在10月25日发布的一份简报中指出，此次稽查范围可能会超出富士康的业务经营，例如社会和贸易关税等方面。

富士康指出该公司将会配合稽查工作。

这家合约制造商是苹果的重要供应商，高峰时在中国的用工规模超过100万人口，其中包括在其最大的苹果手机郑州组装工厂中的35万名员工，郑州是中国中东部省份河南省的省会。

富士康创始人兼前董事长郭台铭是2024年台湾地区大选的候选人。

行业研究博客Radio Free Mobile创始人Richard Windsor以及咨询公司Alavan Indenpent的Alastair Newton写道，他们认为此次稽查或是对苹果公司的一次警告,亦或是对台湾大选传递的一种信息。

这两名研究人员指出，初看上去，在中国经济停滞不前且年轻人失业率居高不下的环境下，对富士康的稽查的确令人惊讶。

但他们补充指出，支持中国政府的决定的重要性远比经济复苏更重要。

据路透社报道称，台湾副总统兼大选候选人赖清德对中国政府的稽查行动予以批评，并指出中国不应在大选期间向本土公司施压压力。