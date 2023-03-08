ACCC将对数字平台扩大化展开调查

澳大利亚竞争监管机构就大型数字平台提供商服务范围扩大化的情况启动了一项公共质询，发布了一份关于这些公司影响力的问题报告。

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）表示，该机构将审查包括谷歌、亚马逊、苹果、脸书和微软在内的平台公司不断扩张的生态系统，作为其为期五年的数字平台服务审查的一部分。

该机构指出，这些公司“对多个不同领域和技术进行投资，编织了一张涵盖互联产品和服务的网络”。

鉴于消费者和企业越来越依赖大型数字公司的产品和服务，ACCC主席Gina Cass-Gottlieb 表示“对这些公司扩大影响力的方法进行审查”是至关重要的。

该机构也要求这些公司提供投资决策相关资料，以及表明每个生态系统中产品和服务是如何互联的资料。

文件提交的截止日期是4月5日。

需要分析的特定领域包括这些公司是如何进入消费者云存储和智能家居终端的。Cass-Gottlieb补充指出，“我们殷切希望了解消费者和企业在使用这些数字平台服务的生态系统中的体验如何”。

她补充指出，中期报告将评估这些公司接触“海量用户数据库和个人信息”的方式，“生态系统中的产品和服务是如何使用这些数据的，这些公司是如何阻止其他企业进入和竞争的”。

ACCC写道，该机构也将调查对个人用户数据潜在的过度收集和不良使用，“以使消费者产生困惑或影响消费者”。

澳大利亚在2022年3月成立了一个由四家机构组成的监管机构，旨在通过信息共享和合作，对数字平台进行高效审查，降低不断增长的网络风险。