中国移动与中国广电签署5G网络合作协议 - Mobile World Live

中国移动与中国广电（CBN）签署了一份广泛而深远的网络共建共享协议，该协议合约期长达11年，分两个阶段执行。这份协议的签署，为这家国有有线电视运营商部署5G基础设施铺平了道路。

中国移动在一份公告中指出，这份协议涉及到其31家省级子公司，合约范围涵盖5G网络共建共享、网络维护、市场合作和使用费率等方面。

该协议的第一阶段合作期到2021年底，在该阶段，中国广电有偿共享中国移动公司的2G/4G/5G网络为中国广电客户提供服务。

该协议的第二阶段合作期自2022年1月1日起至2031年底结束，在这一阶段，中国广电有偿共享中国移动的2.6GHz网络为中国广电客户提供服务。

在第二阶段的前五年中，中国广电将向中国移动支付网络使用费使用其700MHz和2.6GHz网络，按双方协定的费用执行。到2026年，这两家公司将共同确认剩余协议期间的使用费情况。

在市场合作方面，中国移动和中国广电将按照协议要求遵循品牌和业务运营独立性原则。

中国移动和中国广电的5G牌照的获颁时间都在2019年。CBN获颁的是700MHz频谱中的80MHz频段，而中国移动获颁的是2.6GHz and 4.9GHz中的260MHz频段。