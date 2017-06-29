西班牙电信CEO敦促更加高效地推动Pre-5G发展

西班牙电信（Telefonica）首席技术官Enrique Blanco昨天表示，5G以及其支持的各种应用意味着要求运营商在网络架构中需要更加高效。

Enrique Blanco在一个由GSMA和中兴通讯联合举办、主题为技术进步带来未来新兴技术应用的5G行业峰会中表示，不仅网络切片是主要技术，虚拟现实也将是5G的核心推动力之一。

Telefonica四年前已经在许多市场升级系统以适应5G应用发展，其措施包括一系列基础设施的虚拟化。

Telefonica表示，对运营商来说，5G意味着我们需要更加高效，相关部门应该积极迎接这一技术的到来以确保其稳步发展。

消费者——5G网络发展的催化剂

Telefonica表示，从未有过的消费者强劲需求是这些科技发展的主要推动力。

Telefonica还表示，“物联网”是5G网络部署的引擎，行业需要5G网络以满足各种新技术应用的需求。5G网络需要支持从新型医疗保健应用、新媒体传播到连接交通技术的一切技术变革。

Telefonica表示，在创建网络生态系统以顺应新技术发展的过程中，不应拘泥于传统的“供应商-运营商”之间的双向合作。同时，他也提醒各方5G网络应用的完美实现和配套基础设施的落实将会是一个漫长的过程。

他表示：“5G的发展不是百米短跑，它是一个马拉松赛跑，我们不过刚刚踏足其漫漫发展之路。”