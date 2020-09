Telefónica promete un 75% de cobertura 5G en España antes de final de año - Mobile World Live

Telefónica ha dado a conocer su intención de cubrir el 75% de la población de España con su red 5G antes de que termine este año, anunciando el próximo lanzamiento del servicio casi 15 meses después de que filial local de su rival Vodafone comenzase a ofrecer el suyo.

En un comunicado, el consejero delegado de Telefónica, José María Álvarez-Pallete (en la foto), ha descrito su futuro lanzamiento de 5G como “un salto hacia la hiperconectividad que cambiará el futuro de España”.

Inicialmente, el servicio estará disponible en áreas de “todas las comunidades autónomas”, señaló el operador, sin desglosar todos los detalles. Según El País, el arranque se realizará en 150 ciudades de más de 50.000 habitantes, casi todas las de 30.000, más de la mitad de las de 20.000 y algunas de 10.000 habitantes.

Telefónica asegura que su estrategia consiste en ofrecer 5G al mayor número de personas desde el principio mediante el uso de tecnologías como la compartición dinámica de espectro (DSS), que permite desplegar 5G sobre las frecuencias hasta ahora reservadas para la 4G.

Además de las ventajas para los consumidores, Alvarez-Pallete ha destacado aplicaciones como la cirugía remota, los vehículos autónomos y la gestión inteligente de la energía.

Competencia

Vodafone España lanzó 5G comercialmente en 15 capitales en junio de 2019. En julio de 2020 había extendido la disponibilidad a 21 ciudades, cubriendo más de la mitad de la población de las mismas. La operadora cuenta con 90 MHz de espectro contiguo en la banda de 3,5 GHz y ofrece un catálogo de 18 terminales compatibles.

El diario económico Expansión había adelantado poco antes que Orange España se dispone a lanzar 5G comercialmente la próxima semana en cinco capitales: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, con una cobertura el 20% de la población de las mismas.

Se espera que el otro operador del país, MásMóvil, anuncie poco después su propio servicio 5G, gracias al acuerdo de acceso que firmó con Orange en 2019.

En todos los casos, las operadoras prestan o prestarán inicialmente el servicio 5G en la modalidad Non Stand Alone (NSA), siendo no obstante Telefónica la única que recurrirá a la tecnología DSS. La operadora, que ya ofrece 5G en Alemania y el Reino Unido bajo la marca O2, también ha anunciado que antes de 2025 procederá a apagar su red 3G. En dicha fecha también tiene previsto apagar su red de cobre, tras reemplazar el 100% de la misma con conexiones de fibra.

España llevó a cabo su primera subasta de espectro 5G en la banda de 3,5 GHz en julio de 2018. El pasado mes de marzo, el gobierno suspendió la subasta prevista de asignaciones en la banda de 700 MHz debido a la pandemia de Covid-19 (coronavirus). Posteriormente se ha anunciado que dicha subasta tendrá lugar durante el primer trimestre de 2021.