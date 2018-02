Telecom Italia discute avec Rome de la scission de ses activités fixes

Selon Reuters, Telecom Italia a présenté un plan visant à placer ses activités fixes dans une entité séparée afin de répondre aux exigences du gouvernement italien.

Ce plan doit calmer les préoccupations du régulateur italien, Agcom, inquiet d’une concurrence érodée dans les télécoms.

Ce n’est pas la première fois qu’une séparation entre activités fixes et mobiles est évoquée. Mais Agcom a mis la pression ces derniers mois en se penchant de plus près sur l’opérateur et ses relations avec son plus gros actionnaire, le géant des médias français Vivendi.

Dans ce cadre, Amos Genish, pdg de Telecom Italia, s’est entretenu avec Carlo Calenda, le ministre de l’industrie, de l’idée de placer les réseaux fixes au sein d’une nouvelle société, dont l’opérateur garderait le contrôle.

M.Calenda a précisé que le gouvernement discuterait avec Agcom des détails des pourparlers et expliqué qu’il était trop tôt pour savoir si la nouvelle entité serait introduite en bourse dans le futur.

Amos Genish a pour sa part indiqué que la rencontre a été « très positive », mais que les plans de scission n’en sont qu’à un stade préliminaire et devaient être examinés de près par le directoire de l’entreprise.