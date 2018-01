Telecom Italia dément les rumeurs de départ de son pdg

Les spéculations concernant un possible retour au Brésil de son pdg Amos Genish sont infondées, assure Telecom Italia.

La réaction de la direction de l’opérateur italien fait suite à un article du journal Il Sole 24 Ore laissant entendre que le pdg se préparait à quitter son poste, tandis que Finanza Report a suggéré que M.Genish, ex-pdg de Telefonica Brazil avant de rejoindre le groupe français Vivendi, pourrait partir s’occuper de l’opérateur brésilien Oi, actuellement en difficultés.

« Je suis investi à 100 % dans la relance de TIM (la marque sous laquelle Telecom Italia propose ses services NDLR) et dans l’ajustement du plan stratégique 2018-20, un projet à long terme auquel je tiens personnellement et professionnellement », a tenu à préciser Amos Genish dans un communiqué.

« Au nom du directoire de TIM et en tant que pdg de son principal actionnaire, je renouvelle ma complète confiance à Amos Genish, avec qui nous partageons la même stratégie et la même vision, a signalé pour sa part Arnaud de Puyfontaine, pdg de Vivendi. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés jusqu’à aujourd’hui et nous sommes confiants quant à la capacité d’Amos de relancer TIM avec sa passion habituelle. »

Telecom Italia est en passe de réformer ses activités, en incluant notamment du contenu et en examinant la possibilité d’externaliser ses activités fixes sous la pression des autorités italiennes.

Chaises musicales

Amos Genish a été nommé pdg fin septembre 2017, deux mois après le départ de Flavio Cattaneo, qui avait tenu le poste pendant 18 mois au milieu de rumeurs de désaccord avec Vivendi. Le prédécesseur de M.Cattaneo, Marco Patuano, avait quitté la direction en mars 2016 dans des circonstances similaires.

M.Genish, cependant, faisait déjà partie de Vivendi et entretenait des liens étroits avec la direction du groupe.

Ces deux dernières années, le groupe a réglé 31 millions d’euros d’indemnités à ses ex-pdg.