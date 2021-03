SFR veut plus de numérisation et moins d’employés - Mobile World Live

Dans le cadre d’un plan stratégique visant à accentuer son effort de numérisation en musclant notamment ses investissements dans les infrastructures fixes et mobiles, l’opérateur français SFR, propriété d’Altice Europe, souhaite réduire ses effectifs de 11 %.

SFR escompte que jusqu’à 1 700 employés quitteront ses rangs sur une base volontaire avant la fin 2021 et discute déjà à ce sujet avec les représentants du personnel. Environ 400 des suppressions de postes sont liées à la réduction de l’empreinte physique de l’opérateur, de plus en plus de clients optant pour des services commerciaux en ligne.

SFR ajoute cependant avoir l’intention de recruter 1 000 jeunes diplômés dans les quatre prochaines années. Ils seront spécialisés dans les «nouveaux métiers qualifiés du numérique, par exemple liés à la sécurité, l’analyse de la donnée ou l’IA », explique le communiqué. L’opérateur offrira par ailleurs des possibilités de reconversion et de formation à ses employés.

Ce remaniement fait partie d’un plan stratégique courant jusqu’à fin 2025, dévoilé le 3 mars.

SFR souligne que ce plan doit lui permettre de consolider sa deuxième place sur le marché français en poursuivant des investissements « massifs » dans les infrastructures, avec une organisation « simplifiée », « en adéquation avec la numérisation des usages de ses clients et de ses collaborateurs ».

En 2025, SFR veut mettre la fibre à disposition de plus de 90 % des foyers français, et couvrir en 5G plus de 98 % des concentrations urbaines dépassant 10 000 habitants. L’opérateur compte par ailleurs poursuivre la densification de son réseau 4G.