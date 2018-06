Orange et Google vont cofinancer des start-ups dans l’IoT et l’IA

Orange vient de conclure un partenariat avec Google afin d’explorer les opportunités de financer (et d’acquérir au besoin) des start-ups en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique dans des secteurs comprenant l’IoT, la cybersécurité, le cloud, l’intelligence artificielle (IA) et les technologies financières.

« Nous sommes fiers de ce partenariat qui permettra aux start-ups soutenues par Orange Digital Ventures d’explorer des opportunités potentielles de co-investissement avec les équipes de Google, explique Stéphane Richard, pdg d’Orange, dans un communiqué. Par cette association, nous renforçons la dimension « Smart Money » d’Orange Digital Ventures, en offrant bien plus qu’un financement aux entrepreneurs que nous accompagnons. »

Carlo d’Asaro Biondo, chargé des partenariats de Google en Europe, Moyen-Orient et Afrique, indique pour sa part que l’écosystème d’Orange est compatible avec le savoir-faire de Google et sa capacité à accélérer le rythme de croissance des start-ups. « Ce partenariat est une façon d’améliorer notre contribution collective à l’innovation dans cette région », ajoute-t-il.

La nouvelle structure commune n’est pas seulement une extension de GV (ex-Google Ventures) et CapitalIG, structures de Google destinées à l’investissement, mais également une branche de développement corporate, qui investit également dans des sociétés considérées comme stratégiquement importantes, commente TechCrunch.

« De temps en temps, il est difficile de trouver une place autour de la table, confie Marc Rennard, pdg de Orange Digital Ventures au site spécialisé. Quand une start-up décide de faire appel à des investisseurs, elle peut satisfaire tous ses besoins avec des tiers, sans que nous ayons la possibilité de répondre. Mais je pense qu’une entreprise réfléchira à deux fois avant de rejeter une offre combinant Google et Orange, et cela pourra nous aider. »

TechCrunch note par ailleurs que pour Google, à qui l’on reproche des pratiques anticoncurrentielles en Europe, investir dans les start-ups de la région est une façon de montrer son soutien aux petites structures.