Nokia lance une femtocell 5G - Mobile World Live

Nokia lance une « mini-small cell », ou « femtocell », compatible 5G destinée à fonctionner à l’intérieur des bâtiments dans le but de capitaliser sur l’intérêt des opérateurs et des entreprises pour les réseaux privés.

Le matériel est d’ores et déjà compatible LTE et fonctionnera avec la 5G Non StandAlone (NSA) et la 5G StandAlone (SA) après une mise à jour logicielle, explique Nokia.

Baptisée Smart Node, la nouvelle cellule devrait être disponible au 4e trimestre 2021 et doit équiper les PME et à le secteur résidentiel.

Nokia propose sa solution aux entreprises et aux opérateurs. Pour les premières, l’équipementier présente sa femtocell comme un élément de réseau mobile doté de capacités anti-hacking, sans exiger des directions informatiques l’installation de systèmes de sécurité complexes. Les solutions de sécurité Smart Node intègrent certificats numériques, IPSec pour encryptage IKEv2 et alarme anti-intrusion.

Pour les opérateurs de réseaux, une femtocell 5G peut offrir une dérivation locale et réduire les coûts d’exploitation, selon Nokia. Quand une small cell extérieure localisée près d’une entreprise va exiger une alimentation électrique, un réseau de backhaul et un peu de terrain, une solution intérieure délègue ces dépenses à l’entreprise. La contrepartie est qu’une solution intérieure ne profite qu’à un seul client, alors qu’une small cell extérieure peut en servir plusieurs.

Nokia promet que sa nouvelle femtocell pourra accepter simultanément jusqu’à 32 utilisateurs actifs en LTE et autant en 5G par porteuse et sera prête pour une compatibilité NB-IoT et CAT-M en vue d’applications IoT.