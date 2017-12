Nokia dément vouloir racheter Juniper

Le groupe finlandais Nokia a pris le soin inhabituel de démentir une rumeur courant sur les marchés selon laquelle il envisagerait l’acquisition de Juniper Networks.

Dans un communiqué, la direction de l’entreprise assure que « Nokia n’est pas en pourparlers avec Juniper Networks, et ne prépare pas non plus d’offre liées à l’acquisition de cette société. »

Ce démenti fait suite aux informations publiées par CNBC selon lesquelles un accord de vente serait en préparation, valorisant la société américaine à environ 16 milliards de dollars. La nouvelle avait été suivie en quelques heures en bourse par une progression de près de 20 % de l’action Juniper Networks.

Ce n’est pas la première fois qu’un rapprochement entre Nokia et Juniper Networks est évoqué. Les deux entreprises travaillent dans des secteurs incluant les routeurs et les commutateurs, et une alliance renforcerait grandement l’offre de Nokia suite au rachat d’Alcatel-Lucent.