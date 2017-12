L’avenir de la vérification des transactions passe par la biométrie

Le cabinet Acuity Market Intelligence (AMI) prédit que les transactions sur mobiles vérifiées par biométrie vont atteindre un trillion par an et représenter un marché de 18 milliards de dollars en 2022, contre 474 millions en 2017.

AMI, qui focalise son expertise sur le marché des technologies d’identification, prévoit également que 5,5 milliards d’appareils mobiles dans le monde proposeront des fonctions biométriques à la même date.

Les améliorations apportées à la technologie et son intégration croissante sur les appareils vont engendrer une forte croissance de son adoption. AMI estime que 16,7 milliards d’apps faisant appel à l’identification biométrique seront téléchargées en 2022, le nombre de transactions authentifiées par ce biais devant atteindre 1,4 trillion la même année.

« Le marché évolue vers une hiérarchisation des méthodes d’authentification, depuis la simple vérification assurée sur l’appareil jusqu’à une vérification assurée par une tierce partie dans un cloud, ou serveur, biométrique, explique Maxine Most, analyste chez AMI. Ces solutions remplaceront l’identification traditionnelle par code chiffré et offriront une vérification plus sûre et plus fiable de l’identité à l’échelle mondiale. »

Les lecteurs d’empreintes digitales sont déjà disponibles sur une large gamme de smartphones. En 2017, plusieurs fabricants ont déjà également franchi le pas vers la reconnaissance faciale et d’autres technologies.

En tête des entreprises favorables à l’identification biométrique pour les paiements figure en particulier le géant chinois du commerce électronique Ant Financial, propriétaire de la plate-forme Alipay.

En octobre, Ant Financial a augmenté sa part dans Megvii Technology, société spécialisé dans les solutions de reconnaissance faciale. Ant Financial poursuit par ailleurs en Chine des essais sur d’autres technologies.