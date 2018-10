L’affaire MTN s’envenime au Nigeria

La bataille légale qui oppose l’opérateur MTN au Nigeria monte en intensité, alors que la Banque Centrale de Lagos réclame le paiement d’intérêts sur les 8,1 milliards de dollars qu’elle accuse le groupe sud-africain d’avoir sorti du pays illégalement.

S’appuyant sur des documents judiciaires, Bloomberg rapporte que la Banque Centrale du Nigeria a demandé à l’opérateur de payer des intérêts annuels de 15 % jusqu’au versement de la totalité de la somme, alors que la justice enquête sur le conflit.

MTN s’est vu réclamer le remboursement des 8,1 milliards de dollars fin août, après que la la Banque Centrale ait annoncé que l’opérateur avait omis de demander l’autorisation de rapatrier des dividendes entre 2007 et 2015.

L’opérateur avait alors « réfuté formellement » les accusations et demandé un délai pour étayer sa défense, ce à quoi la Banque Centrale s’était opposée.

Ces dernières semaines, un cessez-le-feu paraissait possible, les deux parties semblant rechercher une issue amiable au conflit. Mais l’article de Bloomberg suggère une reprise des hostilités.

Selon Bloomberg, la banque estime que les transferts pourraient avoir été prémédités et « mis en place comme une escroquerie destinée à réaliser et maximiser les profits », tout en fraudant le fisc nigérian et en « profitant d’un revenu perpétuel illimité de devises à partir d’un unique investissement sans satisfaire aux lois et règlements régulant les échanges monétaires du Nigeria ».

En plus des 8,1 milliards déjà évoqué, MTN s’est vu frapper d’une amende de 2 milliards de dollars en arriérés de taxes – injustement selon l’opérateur.

Toutes ces affaires ont provoqué l’effondrement du cours de MTN à la bourse sud-africaine, où le groupe est coté.

MTN comptait se lancer sur les marchés au Nigeria, projet que les controverses récentes ont sérieusement hypothéqués.