Iliad boucle un trimestre conquérant sur le front mobile

Le groupe Iliad, maison mère de la marque Free, a surmonté une « concurrence toujours féroce » en France pour un gain de 250 000 nouveaux abonnés à ses services mobiles.

Iliad, qui a lancé Free en 2012, a considérablement changé la physionomie du marché mobile français en portant de trois à quatre le nombre des opérateurs et en lançant des promotions agressives destinées à gagner, et à conserver, rapidement une solide part de marché.

Free attribue notamment ses bons résultats trimestriels à son « Free Mobile Plan », qui offre textes et appels illimités, 25Go de données et l’itinérance pour 20 € par mois.

Iliad a indiqué que sa base de clients sur mobile atteint désormais 13,4 millions d’abonnés grâce aux nouveaux arrivants. Ce gain serait le plus important jamais rapporté en France depuis 23 trimestres consécutifs. Free boucle la période avec 18,7 % de parts de marché.

Iliad ajoute que plus de la moitié de ses abonnés (soit 7,4 millions) ont désormais accès à la 4G, tout en rapportant sur le marché fixe un « trimestre record » en matière de connexions FTTH. Iliad compte 64 000 abonnés supplémentaires, en plus de 27 000 nouveaux abonnés à la large bande et large bande haute performance.

Le CA présenté par Iliad sur le trimestre s’élève à 1,24 milliard d’euros, contre 1,18 milliard au T3 2016, soit une croissance de 5,3 %. Le CA tiré des opérations sur mobile s’élève lui à 554 millions d’euros, en croissance de 6,3 %. Iliad n’a cependant pas fourni de chiffres sur ses bénéfices.

A noter que le groupe s’apprête à se lancer sur le marché italien, fin 2017 ou début 2018. La branche italienne d’Iliad, édifiée sur la fusion entre la filiale locale de CK Hutchison et de Veon, est la première à pousser hors de France.

Le groupe s’apprêterait selon ses dires à adopter en Italie la même stratégie de prix agressifs qu’en France, dans le but de s’imposer rapidement sur le marché.

Bien que les résultats présentés plus haut ne fasse pas mention de l’Italie, le directeur financier du groupe, Thomas Reynaud, a précisé à Reuters qu’Iliad finalisait ses équipes en vue du lancement : « Plus de 70 personnes ont déjà été recrutées, principalement à Milan mais aussi à Rome. Le personnel va continuer à s’étoffer et nous serons présents dans plusieurs villes, notamment pour déployer notre réseau. »