Huawei prépare une vaste offensive sur le marché grand public européen - Mobile World Live

En dépit des difficultés rencontrées dans les réseaux, Huawei a présenté dans le cadre de l’IFA 2020 de Berlin un plan visant à développer sa présence dans le secteur de la grande consommation, assorti de nouveaux investissements dans la R&D.

Dans une vidéo préparée pour le grand événement allemand, repensé en version virtuelle pour cause d’épidémie, Walter Ji, président Europe du secteur grande consommation, a expliqué qu’il entendait raconter « la véritable histoire d’Huawei en Europe », soulignant ses réussites, ses progrès ainsi que d’ambitieux plans pour le futur.

« Nous sommes bien plus européens qu’on ne croit, nous prenons une part intégrale au développement de la croissance du continent et à sa success story », a insisté M.Ji, notant qu’Huawei compte des millions d’utilisateurs de ses téléphones, 23 sites de recherche ainsi que 14 000 employés directs soutenant plus de 200 000 emplois indirects en Europe.

Walter Ji a également rappelé les gros investissements consentis en faveur des start-ups locales, en particulier celles chargées de développer des services pour son AppGallery, et souligné que l’équipementier était le 5e plus gros investisseur de l’UE dans la R&D industrielle en 2019.

« Nous sommes fiers de ce que nous faisons en Europe et nous nous engageons à faire encore plus », a martelé Walter Ji, en présentant un plan destiné à augmenter considérablement la présence d’Huawei dans la vente au détail.

Avant la fin de l’année, Huawei veut ainsi ouvrir des grandes boutiques en France, en Espagne, en Belgique, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni, en plus de 42 points de vente d’envergure plus modeste.

Problèmes

Dans sa vidéo, Walter Ji a répondu aux critiques reprochées à Huawei par ses détracteurs, vantant les références du fabricant chinois en matière de respect de la vie privée et de sécurité ainsi que sa réponse au manque d’accès aux logiciels de Google.

M.Ji a pointé le fait que l’AppGallery est le troisième point de vente de son genre dans le monde : avec 5 000 nouvelles apps ajoutées chaque mois, c’est le « grand truc qui monte » plus que « la même vieille expérience ». Le cadre note par ailleurs que le moteur de recherche Petal Search – outil créé en collaboration avec des sociétés européennes – ne cesse de gagner du terrain.

« L’Europe représente une part importante de la prochaine décennie pour Huawei et c’est pour cela que nous sommes décidés à y prendre la tête du marché », a conclu Walter Ji.