Enchères 5G : les opérateurs italiens déboursent 6,5 milliards d’euros

Vodafone Italia et Telecom Italia ont chacun signé un chèque de 2,4 milliards d’euros pour s’emparer du gros du spectre 5G vendu aux enchères par Rome, qui a au total gagné 4 milliards de plus que ne prévoyait le gouvernement.

Les quatre opérateurs italiens ont acquis du spectre. Iliad Italia, le nouveau venu, en a pris pour 1,2 milliard, tandis que Wind Tre a acheté des licences pour un montant de 517 millions.

Dans un communiqué, le ministère italien du développement économique a expliqué que les enchères avaient généré une « concurrence animée », tout spécialement sur les lots portant sur 3,7 GHz. Sur cette bande, Vodafone et Telecom Italia ont chacun reçu 80 MHz payés respectivement 1,7 milliard, tandis que les deux autres opérateurs ont acquis 20 MHz, payés 484 millions.

Telecom Italia et Vodafone Italia ont également acheté 200 MHz sur la bande 26 GHz et 20 MHz dans la bande 700 MHz. Iliad a acquis 200 MHz dans la bande 26 GHz, en plus de ses 20MHz sur la bande 3,7 GHz et 10 MHz sur la bande 700 MHz. Wind Tre a acheté 20 MHz sur la bande 3,7 GHz et 200 MHz sur la bande 26 GHz.

Les licences sont valides pour 19 ans, à l’exception des allocations portant sur la bande des 700 MHz, qui ne seront libérées qu’en 2022 pour une durée de 15 ans et demi.