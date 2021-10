MWC21 Los Angeles: Day 1 highlights

27 OCT 2021

Mobile World Live‘s US editor Martha DeGrasse has all the action from the opening day of the return of MWC Los Angeles. Keynote highlights include Stephanie Lynch-Habib and Mats Granryd of GSMA; Neville Ray, President, Technology, T-Mobile; Rakuten Symphony CEO Tareq Amin; Meredith Attwell Baker, President & CEO, CTIA; AT&T’s David Christopher and Sampath Sowmyanarayan, Chief Revenue Officer, Verizon Business.