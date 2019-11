Twitter prohibirá los anuncios de naturaleza política a partir de este mes

Twitter prohibirá todos los anuncios de naturaleza política, porque la publicación de anuncios que transmiten información falsa con miras a influir en los procesos electorales ha puesto a la red social en el punto de mira. La medida, no obstante, no llegará a tiempo para afectar en las eleciones generales españolas del 10 de noviembre.

Jack Dorsey, consejero delegado de Twitter, ha tuiteado que la prohibición entrará en vigor el día 22 de noviembre y ha añadido que el éxito del mensaje político debe “ganarse, no comprarse”. Ha añadido que su firma se había planteado prohibir tan solo la presencia de candidatos a la presidencia de Estados Unidos, pero que cambió de parecer por motivos de equidad.

Sí se permitirán anuncios que difundan información y directrices sobre cómo votar, por ejemplo relacionados con la inscripción de votantes.

Dorsey explica que “la publicidad en Internet tiene un poder extraordinario y una gran efectividad para los anunciantes comerciales, pero ese mismo poder introduce riesgos significativos en política, donde puede usarse para influir en votos que afectan a la vida de millones de individuos.” En evidente alusión a su rival Facebook, ha afirmado que no sería creíble que la firma declarara que no quiere contribuir a la propagación de información falsa y que después “si alguien nos paga para que seleccionemos usuarios y los obliguemos a ver un anuncio de naturaleza política… bueno… ¡entonces pueda decirles lo que le apetezca!”

For instance, it‘s not credible for us to say: “We’re working hard to stop people from gaming our systems to spread misleading info, buuut if someone pays us to target and force people to see their political ad…well…they can say whatever they want! 😉”

