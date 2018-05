Trump propone un “trato” a ZTE

El presidente estadounidense Donald Trump asegura que facilitará que ZTE “reabra” en virtud de un acuerdo que obligará al apurado fabricante chino a pagar una multa de 1.300 millones de dólares (unos 1.115 millones de euros), adquirir equipamiento estadounidense y renovar su equipo directivo.

Mediante un tuit nocturno publicado el pasado viernes 25, Trump aprovecha la ocasión para atacar al anterior gobierno, afirmando que el equipo de Obama “permitió que ZTE creciera sin aplicarle ningún control de seguridad”.

Senator Schumer and Obama Administration let phone company ZTE flourish with no security checks. I closed it down then let it reopen with high level security guarantees, change of management and board, must purchase U.S. parts and pay a $1.3 Billion fine. Dems do nothing….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2018