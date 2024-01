SpaceX ha lanzado al espacio seis satélites Starlink con capacidad de ofrecer cobertura móvil directa a smartphones estándar. Según la empresa, este servicio mejorará la conectividad global y ayudará a eliminar las zonas muertas.

En una serie de publicaciones en la red social X, la compañía aeroespacial ha revelado que los seis satélites, junto con otros, han sido puestos en órbita en las primeras horas de la mañana del miércoles 3 de enero.

La firma ha especificado que los primeros clientes que utilizarán los servicios de Starlink directos al dispositivo para un “acceso global” serán T-Mobile US, el operador canadiense Rogers Communications, el australiano Optus, el japonés KDDI, One New Zealand, la empresa suiza Salt Mobile y Entel Chile.

Starlink comenzará ofreciendo mensajería SMS directamente desde sus satélites a lo largo de este año, seguido de voz y datos a partir de 2025. También admitirá dispositivos de IoT que utilicen los estándares LTE comunes. Los operadores participantes dispondrán de acceso recíproco en otros países.

Como sugiere el nombre, la conectividad directa al teléfono elimina la necesidad de estaciones terrestres para funcionar, aunque actualmente ofrece una cobertura más limitada que las redes no terrestres estándar.

Starlink, que también ofrece servicios satelitales alternativos, es uno de los diversos actores que están apostando por la conectividad directa al dispositivo, en compañía de Lynk Global y AST SpaceMobile.