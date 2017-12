Samsung y Huawei presentarán teléfonos emblemáticos en el MWC

Todo apunta a que Samsung y Huawei planean lanzar nuevos smartphones emblemáticos en el Mobile World Congress 2018, que se celebrará en febrero. Así, parece que dos de los tres principales fabricantes competirán abiertamente en dicha feria.

Samsung

Se cree que el Galaxy S9 y el Galaxy S9+ se parecerán mucho al Galaxy S8 del 2017, con el que Samsung introdujo su concepto de Pantalla Infinita. Se había aventurado que la firma presentaría un dispositivo con marco inferior todavía más reducido, pero no parece que sea el caso por ahora.

Uno de los rumores más notables es que podría salir un Galaxy S9 “mini” de 5 pulgadas, que conservaría las elevadas especificaciones de sus hermanos mayores. Si bien no es la primera vez que Samsung ofrece versiones más pequeñas de sus dispositivos, hasta ahora también se reducían las funcionalidades.

Así mismo, se comenta que el lector dactilar del Galaxy S9 estará situado en el centro de la parte trasera, en vez del lector no centrado de los dispositivos actuales. De este modo, la firma surcoreana renunciaría por el momento a situar el lector dactilar bajo el cristal de la pantalla, una característica que se espera que pronto incorporen muchos de los smartphones nuevos.

Por otra parte, se ha especulado con que el Galaxy S9+ podría estar provisto de cámara doble, mientras que el Galaxy 9 tendría una cámara con una sola lente.

Es probable que los dispositivos de Samsung en algunos mercados utilicen el procesador más reciente de Qualcomm, el Snapdragon 845, mientras que en otros podrían llevar el chip de gama alta de la propia Samsung, el Exynos 9810. Otras posibles novedades serían una batería de más capacidad y un nuevo almacenamiento de gran velocidad en el dispositivo.

Huawei

Por otra parte, Huawei centraría en las novedades de su smartphone P11 en la captación de imágenes.

El dispositivo podría tener una cámara frontal, que funcionaría con una tecnología llamada Point Cloud Depth, ya presentada en el reciente lanzamiento del Honor View 10. Dicha tecnología utiliza varios sensores de infrarrojos, que permiten un mapeado preciso del rostro para la identificación del mismo, y generar animaciones basadas en los movimientos faciales.

Según parece, la tecnología elegida por Huawei es más rápida y precisa que la que ofrece el iPhone X de Apple.

Y no es el único punto en el que se pueden realizar comparaciones con el iPhone X. Según parece, el P11 también se caracteriza por un diseño con marco estrecho y una “muesca” en la parte frontal que contendría la tecnología de captación de imágenes. Aunque no está claro si tendrá pantalla 4K, Huawei no había ido más allá de la Full HD en sus smartphones de la serie P, con lo que dicha novedad supondría un importante salto.

Por lo que respecta a la cámara trasera, parece que podría tratarse de una configuración de tres lentes, desarrollada en cooperación con la empresa fotográfica Leica, socia actual de Huawei. Según la información disponible, podría captar imágenes de 40 megapíxeles. Se cree que la cámara frontal podría tener una resolución de 24 megapíxeles.

El supuesto P11 utilizaría el chip Kirin 970 con funciones de inteligencia artificial que la firma ya incorpora en el Mate 10 y el Honor View 10.